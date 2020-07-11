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Ужесточения ограничений потребовал от региональных властей президент Ирана

Кирилл Савушкин
11 июля, 2020 11:27
1 мин
Photo
Flickr

Лидер Ирана Хасан Рухани призвал генерал-губернаторов контролировать ход заболевания в каждом регионе страны. Разумеется, в рамках отведенных им полномочий.

В ходе заседания совета руководителей комитетов Национальной целевой группы по коронавирусу, Рухани заявил, что генерал-губернаторы обязаны восстановить ряд ограничений в районах.

Вместе с тем, президент отметил успехи в борьбе с первой волной коронавируса. Рухани похвалил координацию всех институтов страны и профессионализм медицинского персонала. По данным REGNUM, в ВОЗ также оценили усилия государства в борьбе с вирусом.

темы
Иран
коронавирус
Хасан Рухани
1 мин