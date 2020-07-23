Уже не вечная мерзлота: выводы ученых говорят о возможном повторении разливов топлива

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Ученые единогласно заявили о том, что в Норильске могут произойти другие крупные разливы горючего из хранилищ. Они объяснили, что из-за постоянных протечек в грунте образовались аборигенные микрооорганизмы, питающиеся соляркой - выделяемое ими тепло приводит к оттаиванию вечной мерзлоты и дестабилизации свай под резервуарами.

Специалисты РГУ проанализировали спутниковые снимки и заявили о нефтяных загрязнениях рек Амбарная и Далдыкан в 2001, 2015, 2017 и 2019 годах. Предполагаемые источники - хвостохранилища и шламовые амбары вблизи водоемов.

Руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков обратил внимание на то, что негативные экологические последствия замечают жители - в местном озере Пясино не берут воду для нужд, ее называют мертвой. В водоеме почти не водится рыба, его сторонятся птицы.

Ученые считают, что протечки приводят к ослаблению свайных фундаментов топливохранилищ. По этой причине, в частности, разрушились резервуары на ТЭЦ-3.

Постоянное просачивание нефтепродуктов в грунт вызывает быстрое появление микрооорганизмов, которые ими питаются. Как рассказал «Известиям» заведующий кафедрой промышленной экологии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Станислав Мещеряков, их жизнедеятельность вызвала повышение температуры и таяние мерзлоты, что приводит к разрушению фундамента. Его поддержал ведущий научный сотрудник Института биохимии и физиологии микроорганизмов (ИБФМ) им. Г.К. Скрябина Андрей Филонов.

Ученые считают, что такая ситуация может вызвать новое масштабное загрязнение. Чтобы избежать этого, нужны срочный ремонт хранилищ и строительство новых резервуаров.

Ранее сообщалось, что в Норильске собрали большую часть топлива после разлива 29 мая.