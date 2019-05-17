Уйдёт ли Любовь Соболь из ФБК?

Известная в Cети как «крикливая баба в красном», соратница Навального Любовь Соболь опять не смогла вразумительно представить свою политическую программу. Юрист ФБК выступила на «Эхе Москвы» с тем же плачевным результатом, что и на встречах с электоратом московского АО №43. На этот раз она не смогла ответить ни на один вопрос ведущих радиостанции.

В Северной столице в штабе Алексея Навального на передний идейный план самовыдвинулась Ольга Гусева, бывшая любовница сотрудника ФБК Ивана Жданова. Эта амбициозная, но недалекая девушка умудрилась перессорить всех в петербургском филиале блогера. Так что и здесь из сподвижников Навального в органы муниципального управления вряд ли кто попадет.

Выступление Соболь в эфире «Эхо Москвы» было фееричным и глупым: она сыпала агитками, не замолкая ни на секунду. Ведущие канала безуспешно старались добиться от неё реальных управленческих предложений или будущих реформаторских шагов. Но Любовь так и не рассказала о своих планах в Мосгордуме, хотя оппоненты задавали ей наводящие вопросы.

Соболь осталась в своем репертуаре до самого конца эфира: она смогла поведать лишь о своей борьбе с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Правда, она умолчала о том, что все обвинения против холдинга «Конкорд» были сфабрикованы сотрудниками ФБК. В этой связи становится непонятно, зачем москвичам такой депутат. Эфир «Эха» стал очередным провалом бездарной соратницы Навального.

При этом фиаско Соболь в Первопрестольной еще не так позорно, как ситуация, сложившаяся в петербургском штабе Навального. В Северной столице все дела блогера контролирует авторитарная, но недалекая Ольга Гусева. Она урезала зарплаты сотрудников петербургского филиала, пригласив на более низкие ставки провинциальных «рабов Навального». После этого все вменяемые работники покинули и Гусеву, и Навального. Соответственно, к подготовке предвыборной программы здесь толком и не приступали.

В этот раз Алексей Навальный сделал ставку на кандидатов-женщин, делая вид, что он за «гендерное» равенство в работе. Но Соболь и Гусева подложили ему самую настоящую свинью, испортив предвыборные кампании на муниципальном уровне в крупнейших городах России.