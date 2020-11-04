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Уволен отправивший больного долечиваться платно к «своим» главврач. Путин его наградил

Лилия Караева
4 ноября, 2020 14:02
1 мин
Пациент
Piqsels.com

В Дагестане уволен главный врач больницы Махачкалы Хаджимурад Малаев, который отправлял пациентов «долечиваться» в частную клинику. Ранее президент России Владимир Путин наградил его за борьбу с коронавирусом.

Врача уволили по требованию прокуратуры - она нашла в действиях Малаева «нарушения антикоррупционного законодательства». До этого у него было три выговора за ненадлежащую работу.

Проверка Минздрава показала, что Малаев направлял больных долечиваться в частную клинику. Ее название не раскрывается, известно, что учреждение было связано с Малаевым, пишет Медиазона.

Ранее врач получил медаль «Мы вместе» за вклад в борьбу с новой инфекцией. Награда была учреждена президентом.

В июле в Уфе наградили бывшего главного врача республиканской больницы Эльзу Сыртланову. Ее уволили после всыпушки коронавируса.

темы
увольнение
главврач
медаль
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