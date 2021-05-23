Увековеченную мысль Альберта Эйнштейна оценили более чем в миллион долларов

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Письмо Альберта Эйнштейна в котором он окончательно сформулировал прославившую его теорию относительности, продали на аукционе в Бостоне.

Письмо, содержащее знаменитое E=mc2 (где E — энергия объекта, m — его масса, c — скорость света в вакууме), было продано потомками немецкого физика Людвика Зильберштейна, которому Эйнштейн отправил данное послание.

Как сообщает REGNUM, изначально организаторы планировали выручить порядка 400 тысяч долларов.