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Увековеченную мысль Альберта Эйнштейна оценили более чем в миллион долларов
23 мая, 2021 13:25
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Friedrich Stark/imago stock&people/Globallookpress
Письмо Альберта Эйнштейна в котором он окончательно сформулировал прославившую его теорию относительности, продали на аукционе в Бостоне.
Письмо, содержащее знаменитое E=mc2 (где E — энергия объекта, m — его масса, c — скорость света в вакууме), было продано потомками немецкого физика Людвика Зильберштейна, которому Эйнштейн отправил данное послание.
Как сообщает REGNUM, изначально организаторы планировали выручить порядка 400 тысяч долларов.
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