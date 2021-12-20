«Уважаемые чекисты»: Потомок «Железного Феликса» поздравил силовиков с профессиональным праздником
Внучатый племянник основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем(ВЧК) Феликса Дзержинского Владимир Дзержинский поздравил сотрудников служб безопасности с профессиональным праздником.
Напомним, День работника органов госбезопасности РФ отмечается 20 декабря. Дата была выбрана по случаю учреждения в 1917 году ВЧК, которая исполняла роль специального органа безопасности РСФСР. После ВЧК была преобразована в НКВД.
По случаю профессионального праздника Владимир Дзержинский решил поздравить наследников чекистов.
«Уважаемые чекисты, ветераны, сотрудники госбезопасности, примите сердечные поздравления от нашей семьи, от семьи первого чекиста [Феликса Дзержинского], основателя спецслужб, самые сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником», — сказал внучатый племянник основателя ВЧК в беседе с корреспондентом «Русской планеты».
Также Владимир пожелал всем сотрудникам силовых структур «четко стоять на страже нашей родины, защищать её, как это делал и учил Феликс Эдмундович Дзержинский».