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Утвержден график нерабочих дней в будущем году

Дмитрий Байков
16 октября, 2020 09:47
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фото: Pixabay

В будущем году 31 декабря будет нерабочим днем. Постановление о переносе выходных дней в 2021 году подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В 2021 году 2 и 3 января выпадают на выходные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря.

В 2021 году у граждан России будет 7 праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая. с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября, пишет «РИА Новости».

Ранее законопроект фракции ЛДПР об обязательном выходном 31 декабря не поддержало правительство. В обосновании сказано, что Трудовой кодекс уже содержит норму о переносе одного из выходных на последний день года.

темы
Россия
общество
Михаил Мишустин
выходные дни
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