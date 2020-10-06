Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Всему виной дырка: утечка воздуха на МКС изменило расписание космонавтов

Артем Денисов
6 октября, 2020 06:01
1 мин
МКС
Фото: pixabay.com

Текущая скорость утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) экипажу не угрожает, сообщил представитель NASA Дэниел Хуот.

Однако, по его словам, это привело к небольшому изменению расписания экипажа станции. Российские космонавты 5 октября попробовали локализовать место утечки воздуха в российском модуле «Звезда» с помощью стетоскопа. Однако работы были приостановлены из-за шума насоса, который обеспечивает тепловой режим станции, сообщает РИА Новости.

Как стало известно из переговоров космонавтов с диспетчерами, давление в отсеке продолжает снижаться. По мнению специалистов, резиновые уплотнители в стыковочном узле со временем могли износиться и начать пропускать воздух.

Российские космонавты попытались с помощью скотча заклеить микроотверстие. Однако сегодня выяснилось, что воздух продолжает убывать.

темы
космос
космонавты
МКС
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!