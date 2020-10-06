Всему виной дырка: утечка воздуха на МКС изменило расписание космонавтов

Фото: pixabay.com

Текущая скорость утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) экипажу не угрожает, сообщил представитель NASA Дэниел Хуот.

Однако, по его словам, это привело к небольшому изменению расписания экипажа станции. Российские космонавты 5 октября попробовали локализовать место утечки воздуха в российском модуле «Звезда» с помощью стетоскопа. Однако работы были приостановлены из-за шума насоса, который обеспечивает тепловой режим станции, сообщает РИА Новости.

Как стало известно из переговоров космонавтов с диспетчерами, давление в отсеке продолжает снижаться. По мнению специалистов, резиновые уплотнители в стыковочном узле со временем могли износиться и начать пропускать воздух.

Российские космонавты попытались с помощью скотча заклеить микроотверстие. Однако сегодня выяснилось, что воздух продолжает убывать.