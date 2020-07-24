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Утечка метана в Антарктике приведет к глобальному потеплению

Дмитрий Байков
24 июля, 2020 08:56
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фото: Pixabay

Ученые из Университета штата Орегон зафиксировали первую активную утечку метана с антарктического морского дна. Причину этого явления специалисты пока не изучили.

Однако специалисты предполагают, что метан скапливается в придонной области океана из-за разлагающихся водорослей.

Ученые считают, что, если концентрация метана в атмосфере увеличится, то это усилит парниковый эффект и приведет к более интенсивному повышению температуры на Земле, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что два необитаемых острова, которые входят в состав индонезийской провинции Южная Суматра, полностью ушли под воду в результате повышения уровня моря. Произошло это из-за глобального потепления.

темы
общество
ученые
глобальное потепление
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