Утечка метана в Антарктике приведет к глобальному потеплению

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Ученые из Университета штата Орегон зафиксировали первую активную утечку метана с антарктического морского дна. Причину этого явления специалисты пока не изучили.

Однако специалисты предполагают, что метан скапливается в придонной области океана из-за разлагающихся водорослей.

Ученые считают, что, если концентрация метана в атмосфере увеличится, то это усилит парниковый эффект и приведет к более интенсивному повышению температуры на Земле, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что два необитаемых острова, которые входят в состав индонезийской провинции Южная Суматра, полностью ушли под воду в результате повышения уровня моря. Произошло это из-за глобального потепления.