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Устроился на заправку: Алексей Арестович сообщил об увольнении из Офиса президента Украины
16 мая, 2022 14:13
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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выпустил видеоролик, в котором сообщил о том, что его уволили.
«Теперь, когда меня выгнали из Офиса президента, я устроился на заправку и считаю себя счастливым человеком, потому что в это время далеко не каждый может найти работу», - заявил Арестович.
На видеозаписи видно, как политик моет лобовое стекло легкового автомобиля. В своем Telegram-канале он подписал пост следующим образом: «На лунное затмение я, наконец, нашел место в жизни».
УНИАН сообщает, что никто никого не увольнял, а это видео «очередной троллинг его недоброжелателей», которые просят украинского лидера Владимира Зеленского прекратить сотрудничество с Арестовичем.
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