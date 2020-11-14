Уставшим от Танзании россиянам теперь можно в Эфиопию

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Российские власти приняли решение о возобновлении авиасообщения еще с двумя странами. Теперь отечественные туристы осчастливят своим присутствием Эфиопию и Сейшелы.

В эфиопскую Аддис-Абебу рейсы будут летать три раза в неделю, в сейшельскую Викторию - дважды. Авиасообщение возобновлено на паритетной основе, заявили в российском оперштабе.

Помимо этого, как передает ТАСС, будут расширены квоты на уже доступные для полетов ОАЭ, Кубу, Казахстан и Мальдивы.