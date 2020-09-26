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Усталости таксистов объявлена война на муниципальном и законодательном уровне

Кирилл Савушкин
26 сентября, 2020 16:29
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Photo
Flickr

В столичном департаменте транспорта всерьез взялись за водителей такси и агрегаторы. Сервисам придется брать на себя больше ответственности.

В дептрансе настаивают, что наиболее частой причиной аварий с участием такси являются уставшие водители, которые проводят в дороге зачастую гораздо больше восьми часов.

«Агрегаторы прекрасно понимают, что переработки — это небезопасно, но все равно подключают таких таксистов — им выгодно, когда на дорогах как можно больше машин ... Наша твердая позиция — мы должны защищать простых таксистов, они достойны получать на уровне или больше профессиональных водителей нашего городского перевозчика Мосгортранса», - гласит Telegram-канал департамента.

В ведомстве также наметили необходимость обязать агрегаторы заниматься вопросами пенсий и страховок у водителей.

В прошлом году группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, призванный повысить степень защищенности водителей такси, передает РИА «Новости».

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Москва
такси
мэрия
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