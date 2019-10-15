Услышать маму и весь мир. ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ

Еве всего пять лет. Эта милая и веселая девочка – настоящий боец. Она понимает, что нужно заниматься, чтобы поправить здоровье. Единственная возможность подарить Еве слух и возможность общаться с людьми - это дорогостоящая реабилитация в Москве.

Кошмар любого родителя: ребёнок добрался до красок, на десять минут пропал из поля зрения и притих. Взволнованная мама, вспомнив, что что-то давно не видела своего чада, заходит в комнату, а та-ам…



В природе бывают исключения, и потому затянувшийся ремонт в квартире – это иногда хорошо. А стены в квартире Вальтеров – очень яркое тому подтверждение. Это кошка, это – серия солнышек, вот зайчик и цветочек. По стенам хорошо виден прогресс Евы – теперь и обои клеить как-то жалко. А сама девочка не против ремонта – тем более, спокойно спит даже при работающем рядом перфораторе.



- Через пять дней после выписки из роддома нам объявили, что Ева не прошла скрининг на оба уха. Сказали, что до полугода такое бывает, поставили на учёт. Каждый месяц проводили обследования, но я сама, наблюдая за ребёнком, видела, что она не реагирует на звуки. В итоге, исследования показали полную глухоту на оба уха, - рассказывает мама Милена.



Слуховые аппараты в этой ситуации бессильны. Девочка танцевала, рисовала, занималась с сурдопедагогами, выработала с мамой собственный язык жестов и выучила первое слово: «мама». Как сумела? Часами прикладывали руки к горлу, произносили звуки и запоминали характер вибраций. Маленькое слово стало большой победой, но научиться полноценно говорить таким образом всё равно невозможно.

В три года Еве в Петербурге установили кохлеарный имплантант и девочка впервые услышала звуки, а сегодня она разговаривает и читает наизусть стихи. Да, пока большую часть слов Евы пока понимает только мама. Но со здоровыми детьми в саду энергичная и дружелюбная девчонка находит общий язык почти без слов. Её даже никто не выделяет – дети как-то проще воспринимают такие вещи. А вот взрослые, увы, не всегда.



- Одно время мы постоянно ездили на трамвае из детского сада. Она ребёнок активный – ей нужно везде побегать и полазить. А сидеть – нет, никак. Пытаться что-то в тех условиях ей объяснить – ну ответит она на своём языке... А на меня постоянно косо смотрели, делали замечания – почему у вас ребёнок такой неадекватный и невоспитанный? Я пыталась объяснять, что она не слышит, что ничего я ей в трамвае сказать не могу – и всё равно часто выходила чуть ли не со слезами. Люди просто не понимали, что это особенный ребёнок, что ему на словах не объяснишь, - рассказывает Милена.





Конечно, сейчас Ева уже привыкла к своему электронному ушку: с неудовольствием снимает его перед купанием и сном, а утром первым делом несётся его надевать. Сейчас девочка слышит, когда её зовут из другой комнаты, а без процессора может читать мамины слова по губам. Но многое ещё впереди: успешная операция – это, в лучшем случае, процентов двадцать успеха. Остальные восемьдесят – это совместные усилия родителей, сурдологов, сурдопедагогов, психологов, логопедов, аудиологов.



Милена проворачивает с дочкой большую работу, но Еве всё равно нужна реабилитация. Два курса в подмосковном медцентре обойдутся в 236 849 рублей. В эту сумму входит и стоимость билетов для девочки и мамы. Папа сутками работает, но в одиночку вытянуть семью, ипотеку и курсы Евы ему не под силу. Тут уже не до завершения ремонта – но Милена научилась смотреть на это оптимистично: зато дочке есть, где рисовать. А нам под силу помочь девочке научиться говорить – чтобы Еву понимала не только мама.



Автор: Антон Малахевич

Оказать помощь может каждый, перечислив средства на счет Благотворительного центра помощи детям «Радуга».

РЕКВИЗИТЫ:

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