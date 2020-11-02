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Усы, лапы, смартфон: Бумажные документы россиян можно будет носить в телефоне

Антон Мельников
2 ноября, 2020 18:00
2 мин
у
Pixabay

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Максут Шадаев заявил, что в России появятся электронные аналоги основных документов россиян. Их можно будет хранить в телефоне и предъявлять вместо оригинальных документов.

По словам главы Минцифры, в следующем году должен стартовать проект, в рамках которого основные государственные документы граждан России получат электронные аналоги. Для этого будет создано специальное мобильное приложение, в котором будут храниться электронные копии.

По словам министра, технология уже была отработана во время введения цифровых пропусков при первой волне пандемии коронавируса.

«Все поняли, что это работает, это можно запустить и, в общем, не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде», — сообщил Шадаев.

Министра также добавил, что по аналогичной технологии можно будет создавать цифровые аналоги документов, необходимых для управления автомобилями. Кроме того, в ведомстве собираются централизованно выдать гражданам России электронные подписи, передаёт «РБК».

темы
Россия
технологии
документы
Минцифры
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