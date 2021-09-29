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Уровень заболеваемости ВИЧ в России оказался в 10 раз выше европейского
29 сентября, 2021 15:56
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Youtbe / Телеканал Хабар 24
В России заболеваемость ВИЧ-инфекцией, при расчете на 100 тысяч населения, выше в 10 раз, чем в европейских странах. Об этом сообщила старший сотрудник научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная
Только зарегистрированных больных ВИЧ в РФ 1,1 млн человек. Из них менее 2% - молодёжь.
По словам эксперта, за 2020 год в России было выявлено 60 тыс. новых случаев инфицирования ВИЧ. Это число остается очень большим. За тот же период во всех странах-членах ЕС было выявлено всего 25 тысяч новых случаев.
«Если сравнивать заболеваемость в пересчете на 100 тыс. населения, то у нас заболеваемость в десять раз выше, чем в странах Европейского союза«, - приводит слова эксперта «ТАСС».
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