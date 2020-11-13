Уральского единоросса подозревают в развращении школьницы

Flickr

В Свердловской области перед судом предстанет местный депутат от «Единой России» Владимир Барыкин. По мнению следователей, он замещан в развращении школьницы.

По данным СК инцидент с участием 15-летней школьницы и Барыкина произошел на территории ООО «Экспресс», предприятия, которым владеет обвиняемый. В ходе совещания, проходившего в закрытом режиме, Байкаловский районный суд постановил арестовать депутата на два месяца.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сказали Znak.com, что не комментируют данную тему.