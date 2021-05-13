Управление безопасности займется «учениками-тихонями» в подмосковных школах

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Главное управление региональной безопасности (ГУРБ) Московской области проверит соблюдение мер безопасности в региональных школах, в том числе, будет проведен мониторинг антитеррористической защищенности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава ГУРБ Подмосковья Роман Каратаев пояснил, что проверки в учебных заведениях пройдут, «чтобы убедиться, что во всех образовательных учреждениях соблюдаются меры антитеррористической защищенности». По его словам, такая работа уже организована.

Также в регионе ведется профилактическая работа.

Сотрудники изучают сигналы о странном поведении учащихся и их возможном участии в радикальных движениях и увлечении экстремистскими идеям. Также проверяются подростки, которые потенциально могут входить в группы риска.

«Осуществляется мониторинг социальных сетей для определения признаков ассоциального поведения школьников, студентов колледжей и вузов«, - сообщил глава подмосковного ГУРБ.

Особое внимание будет уделено лицам старше 18 лет, которые могут подать документы для получения разрешения на оружие, передаёт «ТАСС».