Новости – Люди
Люди
Умерший в 2012 году китайский шахтер мог быть нулевым пациентом с коронавирусом
9 октября, 2021 19:04
1 мин
1 мин
Xinhua/Global Look press
Новый коронавирус, который унес уже более 4.5 млн жизней по всему миру, мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера. Об этом сообщает газета Telegraph.
По словам исполнительного директора американской организации Bioscience Resource Project Джонатана Латэма, вирус может совершать «эволюционные скачки» и переживать большое число мутаций.
Оказывается, в 2012 году у шести шахтеров, которые разгребали остатки помета летучих мышей в одной из шахт выявили заболевание, «похожее на пневмонию». Трое из них умерли, другие провели в больнице по 6 месяцев.
Образцы вируса одного из умерших шахтеров были отправлены в лабораторию в Ухане. Возможно, оттуда и произошла утечка, пишет «РИА Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости