В США умерла предвестница Билла Гейтса и Стива Джобса

В США в возрасте 93 лет ушла из жизни Эвелин Березин - создательница первой в мире системы бронирования билетов и первого текстового процессора.

Британский писатель и предприниматель Гвин Хедли писал, что без мисс Березин не было бы ни Билла Гейтса, ни Стива Джобса, ни интернета, ни текстовых процессоров, ни электронных таблиц. Ничего, что хоть отдаленно сближает бизнес с XXI веком.

Вторая Мировая война предоставила Эвелин — дочери евреев, эмигрировавших из России, получить образование в сфере технологий.

Эвелин Березин родилась в 1925 году в Бронксе, районе Нью-Йорка, в семье иммигрантов из России еврейского происхождения.

Получив в 1945 году степень по физике в Нью-Йоркском университете, Березин заинтересовалась зарождавшимися на тот момент компьютерными технологиями. Ее коньком стало создание компьютерных сетей специального назначения.

В 1962 году, работая в компании Teleregister, она создала автоматизированную систему бронирования билетов для United Airlines — первую в своем роде.

Разработанный ею аппарат Data Secretary позволял редактировать и форматировать текст, благодаря чему снял огромную нагрузку с американских секретарей, до этого работавших на пишущих машинках.

В 1976 году Березин была вынуждена продать бизнес, так как конкурирующая IBM наводнила рынок аналогичными устройствами, такими как Osborne, Wang, Tandy и Kaypro.

Эвелин Березин - автор девяти патентов в сфере технологий, выступала членом правления нескольких компаний, а также научным сотрудником Музея компьютерной истории.

В 2011 году была включена в Зал славы женщин в технике, отмечает C-News.

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