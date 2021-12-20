Умерла не от своих действий: судмедэксперты озвучили причины смерти прооперировавшей себя блокадницы
Судмедэксперты назвали две причины смерти 90-летней блокадницы Клавдии Петровой из Ленинградской области, которая сама себе сделала операцию. Из выводов специалистов следует, что смерть наступила не из-за ее действий.
Внучка пенсионерки рассказала, что вскрытие установило две причины смерти: у бабушки были онкология и коронавирус. Специалисты пришли к выводу, что проведенная ею операция не повлияла на состояние.
Что удивило родных - это коронавирус, который был указан в заключении. По словам внучки, за два дня до смерти у пациентки были отрицательные тесты на коронавирус. Более того, пенсионерку хоронили в открытом гробу - родным разрешили с ней попрощаться, пишет «Комсомольская правда».
История Клавдии Петровой стала известна в ноябре. У женщины была последняя стадия рака, из-за которой у нее развилась водянка. От отчаяния она сама сделала операцию дома, чтобы избавиться от жидкости, которая мешала двигаться и лежать. После инцидента бабушку госпитализировали - ее состояние было стабильным. Несмотря на это, блокадница умерла в больнице через 3 недели.