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Общество
Умереть за решеткой: заключенный пытался покончить с собой в «Бутырке» в Москве
16 января, 2021 13:24
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Pixabay
В московском СИЗО «Бутырка» заключенный пытался совершить самоубийство.
Мужчина был госпитализирован в одну из клиник столицы. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.
«Вчера в СИЗО № 2 36-летний заключенный попытался совершить самоубийство», рассказал ТАСС собеседник.
В сентябре прошлого года сообщалось о том, что обвиняемый в серии нападений на инкассаторов Артем Ушанев обнаружен мертвым в психиатрическом отделении СИЗО №2, более известном как «Бутырка».
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