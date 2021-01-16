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В московском СИЗО «Бутырка» заключенный пытался совершить самоубийство.

Мужчина был госпитализирован в одну из клиник столицы. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.

«Вчера в СИЗО № 2 36-летний заключенный попытался совершить самоубийство», рассказал ТАСС собеседник.

В сентябре прошлого года сообщалось о том, что обвиняемый в серии нападений на инкассаторов Артем Ушанев обнаружен мертвым в психиатрическом отделении СИЗО №2, более известном как «Бутырка».