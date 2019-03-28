Умереть играючи

Если бы Хорас Смит и Дэниэл Вессон из американского штата Коннектикут знали, что представители русского народа приспособят их феноменальное (по меркам XIX века) изобретение для создания роковой азартной игры, ставка в которой жизни, вполне возможно, они бы застрелились.

Револьвер был разработан не для смерти, а для жизни

По замыслу создателей он должен был стать краеугольным камнем равноправия в стране, где культ равных возможностей старательно возводился в принцип. Два по-настоящему талантливых оружейника — Смит и Вессон — хотели всего лишь «забить баки» господину Кольту. Тот ещё в 1836 году запатентовал револьвер «Кольт Патерсон». Оружие сделало его разработчика подобным Богу.

Бог создал людей, а Кольт сделал нас равными?

Кольт сделал равными не нас, а жителей тех странах, где государством предусмотрена свободная продажа оружия для самообороны от диктатуры стоящих у власти элит.

Ничуть не меньший вклад в «тотальное уравнение» процессы внесли Смит и Вессон. Эти изобретатели придумали револьвер, курок которого не нужно было взводить вручную после каждого выстрела, как это делают ковбои в фильмах о Диком Западе.

Отныне с уравненными шансами на успех могли противостоять друг другу не только сильный и слабый. Научившийся обращаться с оружием слабак мог противостоять целой толпе из 6-ти, 7-ми или даже 12-ти человек. Ведь были и «сложносочинённые» 12-зарядные револьверы.

Как появилась русская рулетка в России?

Благодарить за неё мы должны лично Александра III. Примерно в середине 60-х годов XIX века Великий Князь Александр Александрович нагрянул в Париж на оружейную выставку. Вниманию будущего императора была представлена продукция Smith & Wesson. Князь был впечатлён так сильно, что немедля «закупился», приобретя десяток револьверов для себя и друзей из ближайшего окружения.

Ну, а когда в 1870-м была представлена доработанная Model 3 названная с маркетинговой целью «русской», подсуетился генерал Александр Павлович Горлов, отославший «Тройку» на апробацию в Россию.

При дворе пришли в восторг и спустя короткий промежуток времени был сделан заказ на партию из 20 тысяч единиц этого изящного, хоть и чертовски тяжелого (1 кг 200 г) и длинного (30 см) оружия.

Господам офицерам русской армии тестовая закупка «доставила»!

Количество револьверов Smith & Wesson 44 калибра (10,9 мм), закупленных до 1876 года, пробило отметку в 130 тысяч единиц. Благодарные американцы окрестили это оружие Russian First Model.

Так начиналась история «русской рулетки». Но не стоит думать, что какой-то русский человек, имя которого не сохранила история, подарил человечеству это развлечение, прокрутив барабан именно американского револьвера.

Философичное безумие и дьявольский азарт непрестанно ищущих смысла то в жизни, то в смерти русских позволяло нам играть в русскую рулетку… задолго до изобретения револьвера.

Не верите? Да ведь это воспето в одном из лучших произведений русской литературы, вошедших в школьную программу.

Перечитаем «Герой нашего времени»!

Сегодня мы считаем анекдотом рассказ о том, как какой-то несведущий бедолага-канадец мексиканского происхождения, не зная нюансов игры, использовал вместо револьвера автоматический пистолет Beretta и, конечно же, «позорно продул».

Михаилу Юрьевичу Лермонтову было не до смеха. Его поручик Вулич использует вместо револьвера… кремниевый пистолет. И всё под благовидным предлогом поиска ответа на извечный вопрос: «Может ли человек своевольно располагать своею жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута?»

Оставались ли у него шансы или это была явная попытка самоубийства? Маленький секрет — ещё какие! Дело в том, что откровенно некачественное оружие то и дело давало осечки.

Эксперимент Вулича был удачен. Но задержаться на этом свете поручику не удалось. Где-то на подходе был пьяный казак, от шашки которого он бесславно сложил голову той же ночью.

В процессе перевооружения, когда каждый русский офицер имел в своем распоряжении добротный американский револьвер, появление «гусарской рулетки» было предопределено, в том числе, политикой царской России.

Русские военные кампании Второй половины XIX тоже воспеты в многочисленных произведениях литературы. И главными героями этих компаний являются мужественные, смелые, благородные офицеры.

Но вы можете навскидку сказать «про что» была Русско-турецкая война 1877-1878? А Русско-японская 1904-1905? Поддержка «наших на Балканах». Укрепление позиций царизма на Дальнем Востоке

Всё это и рядом не стояло с отечественными войнами 1812 или 1941 годов, когда враг пёр ордой на твою страну и от того, сколько продержишься лично ты (солдат или командир) напрямую зависело, сколько продержится твоя семья в тылу.

Смысла в этих боевых операциях для царских офицеров было ровно столько же, сколько для офицеров российской армии, воюющих сегодня в Сирии и других уголках необъятного мира.

Бессмысленное бряцание оружием ради преумножения величия России и превознесения русской боевой славы на должные высоты в стране, где тогда и сейчас большая часть населения живёт за чертой ужасающей бедности, не могло не вгонять привилегированный класс — господ, чёрт бы их взял, офицеров! — в состояние острого депрессивного психоза, требовавшего жёсткой разрядки. И разрядка эта достигалась методом выливания канистр живительного адреналина на оголённые нервы-провода.

Как его выработать — адреналин? Известно как.

В любых азартных играх того времени (штоссе, девятке, фараоне и кое-где поднимавшем голову покере, занесённом из той же страны, что и «Кольт» со «Смит энд Вессоном») риск всегда мог упереться в «потолок».

Больше чем своё состояние проиграть невозможно. А что такое «потеря состояния», если завтра ты можешь сложить голову непонятно ради какой цели? Ровным счётом ничто.

Самые прекрасные женщины эпохи, оказавшись, в конце концов, покорёнными во время краткосрочных побывок, становились господам офицерам неинтересны. А самые бездонные бочки вина, будучи выпитыми, не оставляли ничего, кроме жёсткого похмелья.

Источник живительного адреналина иссякал. Организм требовал подтверждения статуса ориентированного на поиск философского смысла «альфа-самца» в глазах прелестниц и товарищей, производить на которых неизгладимое впечатление было нужно. Обязательно нужно.

Ведь законы драматургии суровы: если предлагаемые обстоятельства ничтожны должен быть, по крайней мере, интересен и незауряден герой!

Продукция компании «Смит энд Вессон» позволяла искусственно наращивать свою значимость, когда заблагорассудится. Если герою везло, он мог повторить попытку расстаться с жизнью, утопившись в бочке с шампанским. Её вполне могли налить везунчику восхищенные товарищи по оружию.

А если нет? Эти же товарищи могли, руководствуясь мануалом Лермонтова, пораскинуть мозгами (в переносном смысле) на предмет того, был ли накануне гибели “странный отпечаток неизбежной судьбы” на челе того, кто пораскинул ими (в смысле, как раз-таки, самом прямом).

Тот, кто сумел после удачного вращения барабана сохранить в целостности черепную коробку, забывал про бессмысленность кровопролития в чертогах своей Родины и за её пределами.

Шансы умереть

При использовании револьвера с шестизарядным барабаном были не так уж велики. 1/6 = 0,1(6). Итого — 16,(6)% вероятности того, что ты упадёшь замертво. Но это при первом нажатии на спусковой крючок.

Если герой тогдашнего времени передавал револьвер товарищу, а тот спускал курок, не провернув повторно барабан, то вероятность была на 4% выше. Считаем: 1/5 = 0,2 = 20%.

Лишь жавший на спуск пятым уравнивал шансы между жизнью и смертью — 1/2 = 0,5 = 50%.

И, наконец, у шестого игрока попадание в преисподнюю было стопроцентным. Ведь время ещё не могло сточить ударно-спусковой механизм револьвера. Математика — вещь жестокая! — 1/1 = 1 = 100%.

Добро пожаловать в ад!

Туда, как известно, идут все самоубийцы. Несколько иные расклады были в том случае, если использовался семизарядный револьвер системы «Наган». Он был значительно легче «Смит энд Вессона», но тоже годился для опасной игры.

Учёные подсчитали, что, играя в русскую рулетку шестизарядным револьвером 1 раз в год, дожить до «полтинника» можно, имея ничтожно малый шанс 0,42%.

Они значительно увеличивались у тех русских офицеров, которые

Не забывали хорошо смазывать оружие

Разбирались в его конструкции.

Секрет выигрыша в русскую рулетку

Производить впечатление на окружающих, вставив всего 1 патрон, а не, допустим, 3, и заблаговременно смазав барабан, было не так уж страшно. Но и не сказать, что совсем безопасно.

В ходе лихого вращения барабана центр тяжести приходился на, собственно, вставленный патрон. Он смещал барабан вниз, а боёк бил по пустой каморе вверху. Это «работало», если держать револьвер строго вертикально. При горизонтальном вращении исход мог быть другим.

Жульничество?! Почти что да. Ведь это всё равно что поставить под наклон американскую (классическую!) рулетку, известную тем, кто хоть раз в жизни был в казино. Шарик, пущенный рукой умелого крупье, будет скатываться на «наклонённой рулетке» в номера определённого сектора, предположим в Tier — «малую серию» — на числа 5, 8, 10, 11, 13, 16, 27, 30, 33, 36. И казино разорится за час.

Так что некоторых «продвинутых» офицеров, игравших в русскую рулетку, вполне можно уличить если не в мошенничестве, то в желании дёшево эпатировать окружающих.

Однако работал этот принцип далеко не во всех моделях револьверов.

С точки зрения обывателя, в особенности, пережившего трагичный уход близких, пожившего там, где лилась кровь — в местах ведения боевых действий, игра в русскую рулетку с постановкой на кон жизни являлась верхом безумия и сущей глупостью. Ведь жизнь так коротка.

Можно было бы сказать, что в русской рулетке видели поиск «сакрального смысла существования» только лишь ожиревшие на страданиях русского народа господа. Но как быть с Владимиром Владимировичем Маяковским —пролетарским до мозга костей писателем? Он был предан идеалам революции, несмотря на своё благородное происхождение. Но в молодости играл в русскую рулетку, о чем с особым блеском в глазах неоднократно рассказывал Лиле Брик.

Последняя игра была безнадёжной. Маузер калибра 7,65 мм — это вам не русский кремниевый пистолет. Оружие импортное, надёжное. И, к слову, совсем не револьвер.

Эпатировали публику два Грина

Был увлечён смертоносной забавой не только англичанин Грэм Грин, но и автор наших «Алых парусов», Александр Степанович Грин, в одном из произведений которого (помните «Зурбаганский стрелок»?) два друга детства, встречаясь спустя много лет в зрелом возрасте, выясняют, что оба утратили смысл жизни. Они возвращают его самыми экстремальными способами.

Походим к главному!

А главное в том, что в «русскую рулетку» в условиях запрета огнестрельного оружия можно играть и без револьвера. Гениальный мальчишка Лермонтов умудрялся играть в русскую рулетку ещё до появления в России этого вида оружия. Он испытывал терпение окружающих, своими едкими и колкими эпиграммами, до тех пор, пока это не надоело господину Мартынову.

Герои «Зурбаганского стрелка» Фильс, Валуэр, а также их товарищи из созданного одним из друзей «клуба экстремальных развлечений», не только крутят барабан у виска, но и ходят по перилам моста, прыгают с разбега перед идущим на полном ходу паровозом, не принимают никаких мер после укуса бешеной собаки, а после и вовсе отправляются на «локальную войну».

Именно русский писатель Александр Грин своим бессмертным произведением «Зурбаганский стрелок» расширяет границы очень узкого понятия «русская рулетка». Ставить на кон жизнь, оказывается, можно самыми разными вариациями «игры», регулируя пропорции удачи и неудачи в зависимости от степени своей азартности, отчаяния (или безумия).

Где же сыграть в русскую рулетку сегодня, решительно бросив жизнь на кон?!

Случайно подслушав в плацкартном вагоне разговор двух ранее судимых за разбой молодых людей, один из которых возвращался из горячей точки на Донбассе в родной Череповец, а другой живо интересовался способами проникновения в эту зону боевых действий, я вдруг понял, что на принципе «русской рулетки» построена вся история донбасского противостояния. Что там?! Вся русская история.

Сегодня толпы добровольцев едут на юго-восток Украины под благовидным предлогом – оказать поддержку русскоязычному (и в целом – русскому населению), смело противостоящему «украинской Хунте».

Но если завтра в стране возникнет директивная риторика власти о необходимости помощи братьям из Северной Кореи в противостоянии братьям из Южной, у меня нет никаких сомнений, что толпы азартных авантюристов, желающих «понять сакральный смысл жизни и смерти» потянутся и туда.

И это тоже будет «русская рулетка»!

Вы скажете: США воюют по всему миру. Да. Но за деньги. За один из высших интересов в этом мире. Только русские пойдут воевать «на голом энтузиазме» туда, куда их пошлют «для великодержавной цели», будь то Донбасс, Сирия или Венесуэла.

И только русским принадлежит «авторское право» на «русскую рулетку». Но, раскрутив барабан у виска, хорошо бы тщательно изучить правила игры, взвесить все «за» и «против», ознакомиться, так сказать, с принципом действия «ключевого аксессуара». Иначе можно выглядеть глупо. Очень глупо. Вот так, например.