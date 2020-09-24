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На 75-м году жизни после продолжительной болезни умер солист Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Большого театра России Вячеслав Войнаровский.

«Папа умер сегодня дома, это случилось в два ночи», - сообщил сын певца Игорь Войнаровский.

Игорь Войнаровский добавил, что причины смерти пока неизвестны, но коронавирус он исключил.

«Такое ощущение, что либо поджелудочная, либо кишечник, но точно не COVID», - передал источник.

Вячеслав Игоревич Войнаро́вский родился 8 февраля 1946 года в Хабаровске. С 1971 по 2017 год был солистом МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, выступал в оперных театрах в Лондоне, в Болонье, Большом театре и на других мировых площадках. В 1999 году ему было присвоено почетное звание «Народный артист РФ», напоминает «ТАСС».