Умер командующий операциями в Чечне генерал
Скончался герой России, командующий операцией в Чечне генерал Виктор Казанцев. Подробностей смерти не приводится.
О гибели 75-летнего военачальника Казанцева сообщил представитель Южного военного округа со ссылкой на родственников погибшего. Генерал армии умер в госпитале, перед этим он долгое время болел. Об этом пишет РИА Новости.
В клубе военачальников рассказали некоторые подробности. Стало известно, что Казанцев скончался в районе семи утра. Место смерти - Краснодар.
Напомним, под руководством Казанцева были ликвидированы незаконные бандформирования в Дагестане. С конца 90-х он командовал группировкой войск на Северном Кавказе. С 2000 года Казанцев носил звание генерала, он имел много наград.
Коллеги характеризовали Казанцева как компетентного начальника. Он уделял большое внимание моральной обстановке в армии.