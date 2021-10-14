Умер директор Чернобыльской АЭС, при котором случилась катастрофа
Ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Именно при нем 26 апреля 1986 года случилась катастрофа, в результате которой в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ.
О смерти Брюханова сообщается в Facebook-аккаунте предприятия.
Брюханов стал директором АЭС еще до постройки. В 1970 году он возглавил строительство и вплоть до 1986 года - эксплуатацию станции.
В год аварии на ЧАЭС Брюханова арестовали и судили. Он был приговорен к 10 годам тюрьмы, однако вышел уже через 5 лет. У Брюханова была инвалидность второй степени.
Выйдя из тюрьмы, он продолжил работу на АЭС в качестве начальника техотдела. В 1995-м его позвали заместителем начальника «Интерэнерго». Бывший руководитель АЭС вышел на пенсию в 72 года из-за ухудшения зрения.
Напомним, 26 апреля 1986 года на ЧАЭС произошли два взрыва, в результате которых разрушился реактор четвертого энергоблока. Радиационное загрязнение затронуло 19 российских регионов и 2,6 миллиона человек. В Беларуси пострадали 23% от общей площади территорий. На Украине были загрязнены 12 областей.