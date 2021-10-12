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Умер бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин
12 октября, 2021 09:57
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Пресс-служба СК РФ
Скончался бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Ему было 64 года.
О смерти сообщил Telegram-канал 112.
В последние годы Маркин тяжело болел.
С 2016 года он работал первым заместителем генерального директора ПАО «РусГидро», был руководителем Комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками.
Маркин был официальным представителем СК с 2007 года. В 2016-м он подал рапорт об увольнении - президент России Владимир Путин принял отставку.
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