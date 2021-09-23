Умер автор первой советской атомной подводной лодки «Ленинский комсомол» Радий Шмаков
Бывший главный конструктор морского бюро машиностроения (СПМБМ) «Малахит» из Санкт-Петербурга Радий Шмаков умер на 91-м году жизни. На этом предприятии создавались проекты советских атомных подводных лодок.
Шмаков руководил созданием и модификацией советских атомных подводных лодок первого и второго поколений. В 1954 году он окончил Ленинградский кораблестроительный институт, где позднее преподавал. В 1962 году стал главным конструктором, в этой должности он был одним из разработчиков первой советской атомной подводной лодки «Ленинский комсомол». Также он главным конструктором торпедных атомных подводных лодок проектов 671 («Ерш»), принимал участие в проектах модернизации АПЛ ранних поколений, преподавал в Ленинградском кораблестроительном институте.
Участвовал в разработке первой советской атомной подводной лодки «Ленинский комсомол», был награжден орденами Октябрьской Революции (1978) и дважды — орденом Трудового Красного Знамени (1971, 1985). В 1981 году был удостоен Государственной премии СССР, а в 1997-м стал лауреатом Премии правительства Российской Федерации в области науки и техники.