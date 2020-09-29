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Обвиняемого в убийстве двух девушек в Уктусском лесопарке екатеринбуржца приговорили к пожизненному лишению свободы. Такое решение вынес Свердловский областной суд. Оглашение приговора состоялось сегодня, 29 сентября.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя, запросившего для Алексея Александрова пожизненный срок. Кроме того, он должен выплатить родителям убитых девушек по одному миллиону рублей компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Две девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уктус в Екатеринбурге утром 26 августа 2018 года. Одна из них была мертва, вторую с травмой головы увезли в больницу, где она скончалась через несколько дней. Алексеева задержали в конце декабря 2019-го. На допросе он признался, что на учебный склон горнолыжного комплекса пришел с винтовкой, прибором ночного видения и разгрузочной системой для переноски принадлежностей к оружию вечером 25 августа. Определившись с жертвой, он без явных причин несколько раз выстрелил в головы девушек, после чего попытался скрыть следы убийства и сбежал с места происшествия.

На суде он заявил, что решил убивать случайных людей, чтобы отомстить за издевательства, которым подвергался в школе. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Кроме того, следователи уверены, что к преступлению он готовился заранее.

«В ходе расследования подтверждено, что ещё за несколько дней до убийства обвиняемый пристреливал (настраивал) собранную винтовку в другом месте, где в ходе осмотра найдены несколько пуль, по одной из которых экспертиза дала однозначный вывод комиссии экспертов об идентичности пулям, обнаруженным при осмотре тел убитых девушек», - отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Отбывать пожизненное заключение екатеринбуржец будет в исправительной колонии особого режима.