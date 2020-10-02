Украл 5,6 млрд рублей – получил условный срок

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Бизнесмен Марат Каюмов получил условный срок по делу о хищении 5,6 млрд рублей. Такое наказание бизнесмену назначил Дзержинский суд Санкт-Петербурга. По этому же делу проходит бывший руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков.

Дзержинский суд установил, что Каюмов, а также Слабиков и его дочь в период с 1 декабря 2009 года по 27 июня 2010 года входили в преступную группу. Ими были зарегистрированы Петербурге подконтрольные саморегулируемые организации в строительной сфере, куда привлекались архитектурные, дизайнерские и другие компании. С них собирались членские взносы.

Через расчетные счета подконтрольных организаций трое злоумышленников незаконно получили 5,6 млрд рублей, установил Петербурга.

Каюмов был директором СРО "Союз "Стандарт-Изыскания" и гендиректором ЗАО "СтандартИнвест". Он помогал соучастникам в оформлении договоров, ведал финансовыми документами, осуществлял расчетные операции, банковские переводы, открывал счета в кредитных организациях, сообщает «Интерфакс».