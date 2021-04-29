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Украинцы высмеяли слова Зеленского о возможной встрече с Путиным

Артем Денисов
29 апреля, 2021 03:01
1 мин
Артем Денисов
29 апреля, 2021 03:01
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Читатели украинских СМИ высмеяли президента Владимира Зеленского, который предложил провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Донбассе и Ватикане.

Читатели стали предлагать президенту Украины другие места для проведения переговоров между Москвой и Киевом. Так, в качестве мест значится Южный Судан, Антарктида и остров Пасхи.

Также многие комментаторы советуют Зеленскому не диктовать свои условия и приехать в Москву, сообщает РИА «Новости».

Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным в интервью газете La Repubblica.

Он отметил, что конфликт на юго-востоке Украины сейчас – это единственная война в Европе, которая длится восьмой год.

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