Новости – Политика
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о возможной встрече с Путиным
29 апреля, 2021 03:01
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Читатели украинских СМИ высмеяли президента Владимира Зеленского, который предложил провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Донбассе и Ватикане.
Читатели стали предлагать президенту Украины другие места для проведения переговоров между Москвой и Киевом. Так, в качестве мест значится Южный Судан, Антарктида и остров Пасхи.
Также многие комментаторы советуют Зеленскому не диктовать свои условия и приехать в Москву, сообщает РИА «Новости».
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным в интервью газете La Repubblica.
Он отметил, что конфликт на юго-востоке Украины сейчас – это единственная война в Европе, которая длится восьмой год.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку