Украинцы согласились на переговоры с Россией и надеются на мирное будущее

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Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос среди украинцев о том, как решать ситуацию с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками.

Почти 51% жителей Украины считает, что для разрешения ситуации необходимо вести переговоры как с Россией, которая поддерживает отделившиеся территории, так и с представителями самих республик. Такое мнение высказали 50,9% респондентов.

Диаметрально противоположное мнение высказали 38,9% украинцев, которые считают, что мир в Донбассе должен быть достигнут без уступок России или самопровозглашенным республикам.

52,4% считают, что в будущем украинская сторона сможет обыграть Россию и одержать победу в Донбассе, 10,5% украинцев думают, что все будет наоборот. Затруднились ответить на вопрос 34,5% респондентов.

Согласно опросу, 56,6% опрошенных считают, что в будущем Украина и Россия смогут наладить отношения и достичь мира. 30,1% ожидают напряжённых, или конфликтных отношений, передает «Интерфакс».

Опрос проводился в октябре этого года, в исследовании приняли участие 1502 респондента.

Ранее стало известно, что Россия закрывает торговые представительства в Литве и на Украине.