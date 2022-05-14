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Украинцы попросили Владимира Путина разбомбить таможню во Львове
14 мая, 2022 12:46
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acebook.com/mod.mil.rus//Global Look Press
Украинцы призвали президента России Владимира Путина разбомбить таможню во Львове, которая вместо танков ввозит из Евросоюза люксовые автомобили. Координаты для ракетного удара пообещали дать.
Украинцы выложили видео, в котором выражают недоумение тем, что на львовской таможне скопились десятки автовозов с люксовыми автомобилями вместо танков. По заверениям Киева, они идут якобы для нужд ВСУ. Львовяне этому не верят.
Украинец, обращаясь к президенту России, просит навести порядок «Калибрами» и «Искандерами», чтобы «греющим руки» на войне украинским коррупционерам было не повадно, сообщает телеграм-канал Readovka.
«Кидай сюда, координаты я дам!», - говорит украинец.
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