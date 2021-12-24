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Украинцы не хотят Владимира Зеленского второй раз
24 декабря, 2021 17:36
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Подавляющее большинство украинцев не хотят, чтобы действующий президент Украины Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. Такие данные опубликованы на сайте Центра Разумкова.
Согласно опросу, 67,5 процентов граждан Украины не хотят получить Зеленского в качестве президента на второй срок.
Только 3 процента наиболее оптимистично настроенных украинце убеждены, что Зеленский до конца своей каденции выполнит свои предвыборные обещания. При этом почти 30 процентов опрошенных считают, что он не выполнит ничего, пишет «РИА Новости».
Экс-премьер Украины: «Зеленский вообще же ничего не знает» и Порошенко «не блистал познаниями».
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