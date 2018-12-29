Украинский малыш просит о помощи

О судьбе 34-летней Ирины Холод, проживающей в Днепродзержинске, можно было бы снять полнометражный художественный фильм или даже сериал о семье, где однажды по вине украинских врачей случилась беда.

Беременность Иры протекала просто замечательно. Здоровая мать. Здоровый отец. Прекрасная семья, в которой со дня на день должен был появиться славный малыш. И назвать его на «семейном совете» было решено красивым именем Святослав.

Когда пришёл срок рожать (за 1 день до наступления 40-й недели беременности) Ира и муж поехали в роддом. Ирина внезапно почувствовала себя плохо. Украинские эскулапы, махнувшие на женщину, поступившую в родильное отделение рукой, прозевали одно из серьёзнейших — просто катастрофических! — осложнений.

В момент рождения у Святика не работал ни один орган

У него не было возможности припасть к материнской груди, как у других детей. Обречённый (с точки зрения врачей, но не Ирины!) ребёнок был сразу же переведён в реанимацию, где, запустив сердечко, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, опутав маленькое тело беспомощного человечка проводами. Так началась борьба Святослава Холода, родителей которого «утешили» врачи…

«Ваш ребёнок вряд ли доживёт до утра!»

У них были все основания так полагать. По 10-балльной Шкале Алгара, с помощью которой врачи анализируют состояние новорожденного, врачи оценивали Святика на единицу. То есть, шансов почти не было. Хуже — только 0 — показатель, выражающийся в генерализованной бледности либо цианозе, полном отсутствии реакций и дыхания, а также частоты сердечных сокращений. Читай – смерть.

Но прошёл день. И вопреки прогнозам докторов ребёнок не умер. Словно мантру врачи роддома повторяли уже знакомые Ире и её супругу слова: «Ваш ребёнок может не дожить до утра».

Ира мгновенно научилась понимать по лицу заходившей в палату медсестры или врача: «Жив!». И не было большей радости знать, что он есть, он где-то рядом, в стенах этой мрачной больницы, которую они однажды покинут вдвоём.

Святика ждали три недели реанимации, уколы, капельницы, бесконечные заборы крови, зондовое питание вместо тёплого молока из материнской груди. Мать ждало мучительное ожидание вестей и прогнозов на основе проводившихся обследований. И…

Первые обследования показали страшное

После перенесенной Святиком Холодом во время родов гипоксии, была повреждена кора и частично разрушились клетки головного мозга. Диагноз — признаки кистозной трансформации левого полушария на фоне атрофии вещества головного мозга, перивентрикулярной лейкомации, гипоплазия мозолистого тела, вентрикуломегалия. Не обошлось без сопутствующего врачебного вердитка: частичная атрофия зрительного нерва и симптоматическая эпилепсия.

«Откажитесь от ребёнка!»

Ира не верила своим ушам, слушая эти жестокие, просто кощунственные слова врачей о том, что она может оставить Святика и начать новую жизнь.

Без него.

— Вы ещё молоды! — уверяли 26-летнюю Ирину Холод доктора. — У вас ещё будут другие дети. Сохраняйте семью.

— Что значит — сохраняйте? — недоумевала Ирина.

— В большинстве случаев семьи, в которых растут такие дети, распадаются, — уверяли её в больнице.

— Я не брошу его, — говорила Ирина.

— Вы понимаете, на что вы себя обрекаете? Это вы сейчас так говорите. А потом будете умолять, чтобы его забрали.

— Да почему?!

— Его ждёт жизнь овоща. Никакой двигательной или интеллектуальной активности не будет. Он даже слюну не сможет научиться глотать. Будет просто лежать, а вы — мучиться, всю жизнь кормя его через зонд.

Да. Не радужная перспектива. Но хотя бы так… Ведь Ира и её муж благодарили Бога за то, что ребёнок выжил. Вдвоём они приняли решение бороться за маленького Святослава.

Врачи оказались правы. Но ровно наполовину. В семье Ирины спустя шесть лет появилась дочь. А Святик? Борьба за его выздоровление не прекращается ни на один день.

48 курсов реабилитации за 7 лет

Жизнь Ирины Холод напоминает кочевую. Тяжёлая форма ДЦП, обретённая маленьким Святославом в результате преступной халатности врачей, превратилась в бесконечное «путешествие» по центрам и клиникам. Есть ли успехи?

Конечно, есть!

Святик — красивый, замечательный жизнерадостный ребенок, со своим характером. Вопреки прогнозам тех «специалистов», которые поставили на нём крест, прошляпив мамину отслойку плаценты, он может не только глотать, но понимает и любит всех своих родных. Ему нравится общаться с ними, играть с мамой, папой, двухлетней сестрёнкой, которая в нём просто души не чает.

В его жизни есть музыка, детские книги. Он различает цвета.

Но главное!

В этом маленьком украинском парнишке, которому в январе исполнится 8 лет, есть несокрушимая воля к жизни. Несмотря на свой страшный диагноз — детский церебральный паралич в тяжелой форме — он любит и очень хочет заниматься, выполнять посильные физические упражнения.

Он пытается самостоятельно перевернуться. Стать на ножки. Сесть. Да, другие дети в 7 лет катаются на велосипеде, бегают наперегонки и весело играют в футбол. Но… это особенный случай. Это Святик, которого когда-то врачи предлагали оставить в роддоме, закрыв перед его маленьким носом дверь в эту прекрасную, полную вкусов, цветов и запахов жизнь.

И для него это самый настоящий подвиг длиною в жизнь.

Эти почти 8 лет изменили характер Ирины до неузнаваемости. Она верит и знает, что ребёнок однажды встанет на ноги и пойдёт. Однажды заговорит. Но для того, чтобы это произошло, необходимо дорогостоящее лечение и сменяющие друг друга курсы реабилитации. Сколько их потребуется? 5, 10, 100? Сколько бы ни было, она не остановится. Мы это точно знаем.

Для того чтобы найти деньги, мать и отец Святика стучат во все двери. Где-то «заперто надёжно и навсегда». А где-то готовы открыть и протянуть руку помощи.

Фильм об Ирине и её борьбе вряд ли будет когда-нибудь снят. Ведь и украинские, и российские киноэкраны в Новый год заполонены весёлыми и лирическими историями о здоровых, красивых и молодых людях, у которых нет никаких проблем. Тема больных в кинематографе и на ТВ — табу. Но история, которая случилась с Ириной и Святиком, может случиться с каждым. И случается сплошь и рядом. Таких детей тысячи. На Украине, в России, в Беларуси, по всему миру.

Но Ирина обратилась к нам. И мы хотим, чтобы её сын был здоров.

Ирина Холод и её сын Святик, который хочет жить без ДЦП, могут если не забыть однажды о нелепой врачебной ошибке, то хотя бы минимизировать, смягчить её последствия. Они верят в то, что это случится. Верят в это и российские доктора в Институте детской неврологи и эпилепсии (Москва). Специалисты этого медучреждения сегодня помогают Святику стать на ноги.

Номер банковской карты украинского «Приватбанка» 5168 7573 1620 2094. Карта «Сбербанка России» 4817 7601 6254 5788 оформлена на Ирину Холод (карта эмитирована на территории Российской Федерации, жители России могут помочь, совершив прямой перевод по номеру).

Давайте забудем хотя бы на миг о том, что вражда между нашими странами в последние 4 года достигла инфернального апогея, и просто поможем маленькому Святославу, пожелав ему Большого чуда в наступающем Новом году!

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