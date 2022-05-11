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Украинский комментатор «Евровидения» провел трансляцию из бомбоубежища
11 мая, 2022 09:52
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Виктор Лисицын/Global Look Press
Украинский комментатор конкурса «Евровидение - 2022» Тимур Мирошниченко провел трансляцию из бомбоубежища. Он сидел за небольшим столом в подземной комнате в окружении камеры, света и набора кабелей.
На это обратило внимание издание Independent.
Международный музыкальный конкурс «Евровидение - 2022» открылся в Турине 10 мая. Украинский коллектив Kalush Orchestra исполнил песню «Стефания» и прошел в финал. Он состоится 14 мая.
Россия в этом году отстранена от участия из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Жители страны не смогут проголосовать за понравившегося участника.
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