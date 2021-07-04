Украинский блогер извинился перед Юрием Дудем за оскорбления и проблемы с законом
Украинский блогер Иван Рудской (Ивангай) принес извинения популярному журналисту Юрию Дудю за обвинение в цензуре и публичные оскорбления в соцсетях.
Конфликт между ними произошел в мае 2021 года, после выхода интервью. Рудской тогда раскритиковал Дудя за монтаж и редактуру, отметив, что тот вырезал из разговора самую важную часть - рассказ о его родных, жертвах голодомора.
Ивангай воспринял этот поступок как трусость со стороны российского блогера. Но несмотря на это, после выхода видео с Рудским на Дудя, все-таки, составили протокол. Правда, о пропаганде наркотиков.
«Прости меня Юрий Дудь за оскорбительные слова в твою сторону. Мне очень жаль, что за мои глупые слова в интервью у тебя теперь могут быть проблемы», — написал молодой человек в Instagram.
Позднее, уже на своем канала в YouTube, 25-летний Ивангай объяснил подписчикам, что у него синдром Аспергера, который влияет на его поведение. Рудской подчеркнул, что с Дудем у него нет никакого конфликта, а вызывающее поведение во время беседы - попытка Рудского привлечь внимание к российско-украинской проблеме.
Иван Рудской - известный украинский блогер. В последние пару лет он занимается музыкой, выпускает треки под псевдонимом AWEN.