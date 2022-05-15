Украинский беженец в Крыму на Porsche повел себя по-хамски и потом долго извинялся
Украинский беженец в Крыму на Porsche повел себя по-хамски, припарковав свой автомобиль на пешеходной зоне. Потом решил, что он герой, а потом долго извинялся, а позже был выдворен на Украину.
Инцидент произошел в Симферополе. 39-летний украинский беженец припарковал свой Porsche на пешеходной зоне во дворе многоэтажки. Его вежливо попросили убрать машину с тротуара сообщением на лобовом стекле.
Он не отреагировал и машину не переставил, а на устное замечание жительницы дома по-геройски ответил: «Мы беженцы с Украины, болейте за нас. Мы победим и придём в Крым к вам».
Спустя несколько часов после появления этого видео в Сети появилось другое. В нем «герой» просил прощения у крымчан и российских военных за аморальное поведение. Он даже пообещал помогать, чем сможет Крыму и военнослужащим.
Следующее видео украинский беженец записал уже на КПП Джанкой перед выдворением на Украину, сообщает телеграм-канал Shot.