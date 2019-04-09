Солдаты Украины подрываются на минных полях

С 29 марта по 4 апреля 2019 года уровень обстрелов в ДНР не прекратился, несмотря на то, что неделя была накануне первого тура президентских выборов на Украине.

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Хроника боев

29 марта, группа националистов в количестве до 30 боевиков в составе колонны выдвинулась со своих позиций в западном направлении. На блокпосту 93-й мех бригады в районе н.п. Авдеевка колонна была остановлена. В результате возникшего конфликта произошло боестолкновения, в ходе которого один военнослужащий бригады погиб и еще один получил ранение.

Каратель 30-й мех бригады продолжил череду безвозвратных потерь, получив смертельное ранение в ходе неосторожного обращения с гранатой Ф-1.

Еще один солдат 30-й мех бригады, не выдержав издевательств со стороны командования, покончил жизнь самоубийством

30 марта, в районе н.п. Лоскутовка на мине подорвался Урал с боеприпасами 54-й мех бригады. В результате чего погибло трое и ранено двое карателей.

В районе н.п. Новотошковка, на собственной мине подорвались каратели 10-й бригады ВФУ. В результате чего погиб один и ранено двое карателей.

31 марта, в результате минометного обстрела н.п. Зайцево осколочные ранения получили два мирных жителя, проживающих на ул. Карбышева.

Солдат 54-й мех бригады, в результате несоблюдения требований безопасности при обращении с оружием, получил смертельные ранения.

В районе н.п. Станица-Луганская на посту воздушного наблюдения 3-го батальона 25-й воздушно-десантной бригады произошёл пожар. В результате, которого ожоги различной степени получили двое карателей, а также уничтожено военное имущество: АКС-74 – 6 единиц, ПЗРК «Стрела» – 4 единицы, магазины к АК-74 – 26 единиц, патроны 5,45 мм – 2160 штук, радиостанция «Моторола» – 4 единицы.

1 апреля, сбит очередной БЛА 54-й мех бригады ВФУ, который двигался со стороны н.п. Катериновка, подконтрольного карателям, в направлении н.п. Первомайск.

2 апреля, ответным огнем подразделений НМ ДНР огневые точки противника были подавлены. В результате потери карателей составили: трое убитых и четверо раненых.

Потерь среди личного состава НМ ДНР подразделений нет

В районе н.п. Авдеевка в результате автокатастрофы погиб боевик отдельной штурмовой бригады ДУК «Правый сектор», которая входит в состав 10-й огшбр ВФУ, уроженец г.Ходорова Львовской области Роман Федоришин.

В районе н.п. Новозвановка на позициях добровольческого батальона «Донбасс-Украина» из состава 54-й бригады ВФУ разорвался 120 мм миномет «Молот». В результате погибло двое и ранено двое карателей, среди которых находилась женщина с позывным «Ведьма».

3 апреля, ответным огнем подразделений НМ ДНР огневые точки противника были подавлены. В результате потери карателей составили: один убитый и трое раненых.

Потерь среди личного состава НМ ДНР подразделений нет

Каратели, передвигаясь на автомобиле Урал, в районе н.п. Верхнеторецкое, заехали на свое же минное поле. В результате подрыва автомобиля на мине получили ранения различной степени тяжести двое карателей: лейтенант Мацюк Н.П. и солдат Нарижный А.С.

Еще один каратель в результате неосторожного обращения с оружием получил огнестрельное ранение ноги.

4 апреля, зафиксирован очередной факт подрыва миномета «Молот» в зоне ответственности 35-й отдельной бригады морской пехоты. В результате один каратель погиб и двое получили тяжелые ранения.