Украинские хакеры отчитались о взломе российского видеохостинга RuTube
Российский аналог известного видео агрегатора «RuTube» был атакован украинскими программистами 9 мая, в результате чего в течение нескольких дней пользователи потеряли возможность доступа к сайту проекта. Известно что задачей «IT армии Украины» был срыв прямого включения парада на Красной площади в честь Дня Победы.
Спустя несколько дней хакеры выложили в сеть видео, где отчитались об удачном взломе российского ресурса. По словам программистов, им удалось не только «удалить огромное количество информации, но и уничтожить всю инфраструктуру платформы, как внутреннюю, так и внешнюю».
Известно, что в результате хакерской атаки администраторы потеряли доступ ко всей внутренней информации, а все их пасс-карты оказались заблокированы, из-за чего сам доступ к серверам оказался безвозвратно потерян, - сообщает «Overlockers».