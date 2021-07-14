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Люди
Украинские горняки перекрывают трассы из-за долгов по зарплате
14 июля, 2021 08:06
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Alexander Rekun/Global Look Press
Украинские горняки перекрывают трассы из-за долгов по зарплате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза работников отрасли Михаил Волынец.
Горняки трех шахт в Кировоградской области отказались спускаться под землю. Они требуют выплатить долги по заработной плате. По словам Волынцы, люди не хотят спускаться в шахту и работать впроголодь.
Требуя выплаты почти 3 млн долларов зарплатного долга, горняки перекрываю трассы, пишет «РИА Новости».
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