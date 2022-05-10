Украина разыскивает Илью Киву за его слова на российском ТВ
Госбюро расследований Украины объявило в международный розыск бывшего народного депутата Илью Киву. На него завели дело после высказываний на российском телевидении.
Киву подозревают в госизмене - ему грозит до 15 лет тюрьмы. В сообщении ведомства, которое приводит телеканал «360», говорится, что экс-депутат призывал к насильственному изменению конституционного строя, захвату власти, устранению президента и других высших лиц.
Илья Кива был депутатом Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Его исключили из партии после того, как депутат поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.
После начала спецоперации Кива заявлял о желании просить политическое убежище в России.
Ранее СБУ задержала главу политсовета партии Виктора Медведчука. Украинская сторона предлагала России обменять его на пленных украинцев. В Кремле говорили, что Медведчук не гражданин России и не имеет отношения к спецоперации. Россия пообещала следить за судьбой политика, который является кумом Путина.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Цель, которую озвучивают официальные власти, звучит как защита мирного населения Донбасса.