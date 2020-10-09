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Украина просит Google и Apple заблокировать российские мобильные приложения

Марьям Ибрагимова
9 октября, 2020 16:14
1 мин
Фото: prokazan.ru
Фото: prokazan.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к американским корпорациям Google и Apple с просьбой заблокировать российские мобильные приложения.

«Служба безопасности Украины обратилась к иностранным компаниям Google, LLC и «Apple Inc. о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, в том числе российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции», – сообщают спецслужбы в своем Telegram-канале.

Также СБУ обратилась к МИДу Украины с просьбой проинформировать зарубежных партнеров, работающих на территории страны, о соблюдении требований действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что Украина продлила на три года запрет «ВКонтакте» и «Одноклассников».

темы
Украина
Google
Apple
СБУ
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