Украина просит Google и Apple заблокировать российские мобильные приложения

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Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к американским корпорациям Google и Apple с просьбой заблокировать российские мобильные приложения.

«Служба безопасности Украины обратилась к иностранным компаниям Google, LLC и «Apple Inc. о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, в том числе российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции», – сообщают спецслужбы в своем Telegram-канале.

Также СБУ обратилась к МИДу Украины с просьбой проинформировать зарубежных партнеров, работающих на территории страны, о соблюдении требований действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что Украина продлила на три года запрет «ВКонтакте» и «Одноклассников».