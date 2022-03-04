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Украина опубликовала список попавших в плен российских солдат. Парням меньше 25 лет
4 марта, 2022 16:34
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facebook / anton.gerashchenko.7
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал список с именами и датами рождения. По его словам, это перечень российских военных, которые были взяты в плен во время военных действий Украине.
Геращенко отметил, что это только первый список военнопленных РФ и за ним последует еще «очень много» подобных.
Он также напомнил, что Украина готова выдать пленённых матерям, если они сами приедут за ними.
Отметим, если верить опубликованным Геращенко спискам, значительной части пленённых российских солдат менее 25 лет.
Списки доступны на странице Геращенко в Facebook.
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