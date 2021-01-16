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Российский медик Владислав Жемчугов считает, что в пункт о вакцинации необходимо включить в трудовой договор.

По словам специалиста по особо опасным инфекциям, это стоит сделать в первую очередь для таких профессий, как преподаватель вуза.

«Если я, например, преподаватель вуза. И у меня общаются шесть групп студентов по 30 человек. Вот 180 человек контактируют», - рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кто против и не хочет работать на таких условиях — пусть работает дворником, там безопасно, сказал специалист.

Массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 в России начнется в понедельник, 18 января.