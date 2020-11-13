Уйти в декрет готовы более четверти российских мужчин

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Стало известно отношение российских мужчин к уходу в декретный отпуск вместо супруги.

По данным сервиса Superjob, 27% мужчин в случае необходимости готовы взять декретный отпуск вместо супруги. Ещё 12% опрошенных не исключили такой вариант. 35% трудоустроенных мужчин состоящих в браке не готовы взять отпуск по уходу за ребенком вместо супруги, сообщает RT.

Напомним, в Высшей школе экономики подсчитали, что мужчины с детьми в России зарабатывают на 25% больше бездетных. Разница в заработках объясняется не выплатой дополнительных премий за отцовство, а личностными характеристиками сотрудников, которые значимы для работодателей.