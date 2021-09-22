Новости – Люди
Люди
Угроза возврата в жесткий «ковидный режим» нависла над Москвой
22 сентября, 2021 17:13
1 мин
1 мин
Youtube / Walking Bird
Четвертая волна коронавируса в Москве началась. Не исключено, что придётся вернуться к системе QR-кодов и дистанционному формату работы. Об этом заявил информированный источник «Интерфакса».
По словам собеседника издания, в столице четвертая волна COVID-19 уже началась и рост заболеваемости наблюдается на протяжении всей недели. Взрывного прироста случаев заражения пока не наблюдается, заболеваемость составляет 2-2,5 тысячи инфицированных, а система здравоохранения успешно справляется.
Тем не менее, источник не исключил, что столичные власти могут вернуться к QR-кодам в заведениях общепита и к переводу 30% сотрудников на удаленный режим работы. Такая ситуация возможна при дальнейшем росте заболеваемости, передаёт «Интерфакс».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости