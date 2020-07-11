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Угроза обрушения помешала разбору завалов после взрыва в Нижнем Новгороде

Кирилл Савушкин
11 июля, 2020 14:25
1 мин
Photo
Flickr

Разбор завалов в пострадавшем от взрыва жилом доме в Нижнем Новгороде был приостановлен. Дальнейшие работы могут грозить обрушением здания.

Как сообщили в МЧС России по Нижегородской области, прежде чем возобновить процесс, необходимо убедиться в безопасности работы.

Ранее стало известно о взрыве бытового газа в Нижнем Новгороде, вследствие которого пострадали не менее пяти человек. Кроме того, были повреждены перегородки между квартирами и перекрытие между 6-м и 7-м этажом, передает REGNUM.

темы
взрыв
МЧС
Нижний Новгород
1 мин