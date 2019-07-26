Угоди медведю в лоб из арбалета

Государственная дума без устали радует россиян новыми законами. Нельзя сказать, что все они нужные, актуальные, но, несомненно, свидетельствуют о напряженной работе мысли отечественных законодателей. Их решения оригинальны, неожиданно и даже порой остроумны. Как, например, принятый в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом. Эту возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружие. Оружие со стрелами надо будет зарегистрировать в Росгвардии.

Хочется выразить глубокую благодарность авторам закона, представителям «Единой России» Эрнесту Валееву и Владиславу Резнику. Теперь, благодаря их инициативе, любой человек, как встарь, может забраться в лесные дебри и лихо натянуть тетиву. И даже если не попадешь в зверя или птицу, ощутишь себя сказочным героем. А человек с богатым воображением может представить, что стрела угодит в болото, где ее подхватит лягушка. Подойдет к ней охотник и молвит: «Отдай мою стрелу!» А хитрая квакушка в ответ, без всяких вступлений: «Возьми меня замуж, добрый молодец!».

Охотник не удивится, не закручинится, как в сказке, а обрадуется. Знает, что лягушка может оборотиться красной девицей или, того пуще Василисой Премудрой. Но это раньше – нынче лягушка может стать – при надлежащем уходе, конечно, - красивой, состоятельной дамой, да еще с машинами, квартирами, коттеджами и солидным счетом в банке

Кстати, мой добрый знакомый – человек солидный, уважаемый, но не в меру мечтательный, уже побежал доставать лицензию на охоту с луком. А до этого он безуспешно носился по окрестным рекам и озерам, мечтая выловить золотую рыбку. Вы, верно, уже догадались, что он человек не женатый и хочет устроить свою судьбу таким экзотическим способом…

Но это – романтика и не всем она свойственна. Много в России сухих реалистов и стойких прагматиков. Они интересуется, ежели Государственная дума разрешила собирать бересту, мох и валежник – тот закон вызвал, как вы помните, бурю восторга не только у сельчан, но и у горожан, - да из лука стрелять, может, господа законодатели снизойдут к нам, горемыкам и позволят лапти плести, поскольку обувка стала больно дорога? А там, глядишь, и в пещерах и дуплах дозволят жить без налогов. Это должно заинтересовать тех, кто изрядно поиздержался, кому не наскрести денег на ипотеку…

Есть у граждан и другие волнующие вопросы к депутатам. Например, такой. Не готовится ли законопроект, позволяющий охотиться с копьем и потребуется ли для сей лихости охотничий билет? Или такой вопрос: можно ли надеться, что разрешат, наконец, народу носить шкуры, жить охотой и собирательством? Нет, не грибов и ягод, а бутылок

А вот дары леса, говорят, скоро перестанут быть дарами. Потому что за них придется платить. Вошел в лес, подошел к кассе-избушке, заплатил и собирай спокойно. Но не столько, что в руках не унести, а по регламенту – грибов столько-то, ягод столько-то. Перебрал, в смысле собрал больше, чем надо, при выходе из леса отсыплют.

Но вы не пугайтесь – об этом, повторяю, пока только говорят. Бояться будете потом – когда такой закон примут. И радуйтесь, что эдакий - не приняли. Это я о налоге на пикники. Пришел человек в лес шашлык жарить, а ему строго так говорят: «Плати!»

Еще не сказали. Но, а всякий случай, приготовьтесь.

Вернемся к закону об охоте с луком и стрелами. Но подойдем к нему уже с серьезным видом.

Документ этот, наверное, нужен. Но – лишь ограниченному кругу людей. Широкой же аудитории требуются иные документы, способные хотя бы немного облегчить, стабилизировать суетную жизнь. Но депутаты Государственной думы словно живут в сумрачном лесу, куда не поступает свет. Законодатели либо не представляют реальной ситуации в стране, либо она к ним поступает искаженном виде

В последнее время труд депутатов выражается практически лишь в одном – тотальном выбивании денег из населения: насаждении штрафов, ограничений, запрещений. По сути, Государственная дума сегодня – это огромный, всероссийский коллектор. Поле деятельности здесь необозримое. Но это все меньше и меньше напоминает законотворчество, подобный вид деятельности следует назвать как-то иначе…

Депутаты работают по-стахановски, планов у них - громадье.

«Если говорить о законотворческом портфеле, сегодня он составляет 1365 законопроектов. Мы на сегодняшний день вышли на принятие 284-х законов за весеннюю сессию. В целом планируется принять порядка 300 законов», - заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин

Эти слова он произнес, вероятно, с гордостью. Но позвольте, разве при таком высочайшем темпе можно работать качественно? Разумеется, нет, что и показала жизнь: законы выходят сырыми, да и порой просто неподготовленными, не учитывающими, повторяю, реалий жизни. Закон об охоте из луков и арбалетов это в очередной раз подтверждает.

Ваш покорный слуга – не охотник, с упомянутыми видами оружия дела не имел, но все же позволю себе пару ремарок.

Пусть сколько угодно говорят, что за рубежом подобный вид охоты существует давно. И давно настала пора легализовать его в России. Но почему надо непременно копировать зарубежный опыт? Так ли он хорош, все ли в нем предусмотрено?

Стрелять из лука и арбалета труднее, чем из винтовки или карабина. И потому, вероятно, количество промахов. И станет больше подранков. Несчастные животные будут уходить в чащобу и там умирать. Это, мягко говоря, не гуманно. Вы об этом подумали, господа депутаты?

Вам не приходило в голову, что с луком и арбалетом вздумают охотиться не только законопослушные граждане – на зверей и птиц, но и криминальные элементы – на людей? Для них этот вид оружия может стать удобством, почище карабина или револьвера. Предположим, некий господин замыслил что-то очень нехорошее. Если полиция у него находит огнестрельное оружие – это улика. Обнаружат лук или арбалет – улики уже нет. Поди докажи, что субъект собрался на «мокрое дело»! Тем паче, он станет клясться и божиться, что пошел на кабана или лося. Впрочем, и доказывать ему ничего не надо – достаточно показать правоохранителям охотничий билет.

Да и выстрел из лука и арбалета бесшумный, никто вокруг не всполошится. В общем, для всех киллер – обычный, мирный гражданин, выехавший отдохнуть на природу. И никто не будет знать, чем этот «отдых» закончился…