Удалось узнать кто лечил Максима Резника
Удалось узнать кто лечил Максима Резника

Журналисты застали нарколога, выходящего из квартиры депутата Резника

Депутату Заксобрания Максиму Резнику, по словам его супруги Ксении Казариной, на почве волнений в связи с наркоскандалом и усиленным досмотром в аэропорту «Пулково» стало плохо с сердцем. Ему вызвали врача на дом. Парламентарий сейчас находится в квартире матери.

Журналисты ФАН выяснили, что Казарина откровенно лгала. Врача Резнику вызвали не обычного, а специализированного - пришел нарколог. Медика удалось подловить у парадной дома, когда он уходил с сумками и оборудованием, предназначенным для снятия алкогольной или наркотической интоксикации.

Однако журналисты определили личность доктора. Это известный в городе нарколог Зехов Евгений Игоревич, который специализируется на лечении пациентов, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Он работает не только с патологиями, но также практикует как психиатр.

Жена Резника пыталась скрыть от журналистов, что парламентарий допился до «белой горячки», поэтому и выдумала историю о проблемах с сердцем. Однако корреспонденты ФАН прибыли к дому матери депутата и не увидели ни одной машины скорой помощи.

Существует вероятность того, что Резник остро нуждается в квалифицированной психолого-наркологической помощи после «отдыха» в Чехии. Нарколог всю ночь и утро «откачивал» депутата, пытаясь вернуть его в адекватное состояние. Резник не зря опасается, что городские власти его обяжут пройти тест на наркотики, ведь в случае положительного результата будет поднят вопрос о лишении полномочий и мандата. По этой причине Казарина и мать Резника пытались сохранить в тайне приход нарколога.

Петербургу не нужен депутат, злоупотребляющий алкоголем и наркотиками. Горожане направили в Заксобрание петицию с требованием провести Резнику медосвидетельствование и лишить мандата, если подтвердится, что он наркоман.

Список видеоматериалов, на которых депутат предположительно выкуривает гашиш и марихуану на общем балконе, на днях пополнился роликом из Праги.

В то же время, депутат Андрей Анохин не стал ждать получения результатов теста на наркотики. Он требует, чтобы председатель ЗакСа Вячеслав Макаров уже сейчас отстранил Резника от должности главы комитета по культуре, науке и образованию.

Как отмечает Анохин, его «коллега» себя дискредитировал: проигнорировал публикации в СМИ, не сдал анализ крови на наркотики и в целом не прояснил ситуацию перед депутатами и горожанами.

Теги:
События: общество
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