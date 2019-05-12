Удалось узнать кто лечил Максима Резника

Депутату Заксобрания Максиму Резнику, по словам его супруги Ксении Казариной, на почве волнений в связи с наркоскандалом и усиленным досмотром в аэропорту «Пулково» стало плохо с сердцем. Ему вызвали врача на дом. Парламентарий сейчас находится в квартире матери.

Журналисты ФАН выяснили, что Казарина откровенно лгала. Врача Резнику вызвали не обычного, а специализированного - пришел нарколог. Медика удалось подловить у парадной дома, когда он уходил с сумками и оборудованием, предназначенным для снятия алкогольной или наркотической интоксикации.

Однако журналисты определили личность доктора. Это известный в городе нарколог Зехов Евгений Игоревич, который специализируется на лечении пациентов, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Он работает не только с патологиями, но также практикует как психиатр.

Жена Резника пыталась скрыть от журналистов, что парламентарий допился до «белой горячки», поэтому и выдумала историю о проблемах с сердцем. Однако корреспонденты ФАН прибыли к дому матери депутата и не увидели ни одной машины скорой помощи.

Существует вероятность того, что Резник остро нуждается в квалифицированной психолого-наркологической помощи после «отдыха» в Чехии. Нарколог всю ночь и утро «откачивал» депутата, пытаясь вернуть его в адекватное состояние. Резник не зря опасается, что городские власти его обяжут пройти тест на наркотики, ведь в случае положительного результата будет поднят вопрос о лишении полномочий и мандата. По этой причине Казарина и мать Резника пытались сохранить в тайне приход нарколога.

Петербургу не нужен депутат, злоупотребляющий алкоголем и наркотиками. Горожане направили в Заксобрание петицию с требованием провести Резнику медосвидетельствование и лишить мандата, если подтвердится, что он наркоман.

Список видеоматериалов, на которых депутат предположительно выкуривает гашиш и марихуану на общем балконе, на днях пополнился роликом из Праги.

В то же время, депутат Андрей Анохин не стал ждать получения результатов теста на наркотики. Он требует, чтобы председатель ЗакСа Вячеслав Макаров уже сейчас отстранил Резника от должности главы комитета по культуре, науке и образованию.

Как отмечает Анохин, его «коллега» себя дискредитировал: проигнорировал публикации в СМИ, не сдал анализ крови на наркотики и в целом не прояснил ситуацию перед депутатами и горожанами.