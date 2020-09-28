Удаление зуба оказалось смертельным для 9-летней россиянки

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В Оренбурге 9-летня девочка скончалась во время несложной стоматологической операции. Об этом сообщило издание Orenday.

У ребенка были болезненные ощущения во рту, врачи обнаружили лишний зуб на верхней челюсти, который мешал расти коренному. Девочке потребовалась операция, ее привезли в больницу.

Операция состоялась на следующий день, зуб удалили, однако девочку не смогли вывести из наркоза. Анестезиолог после смерти ребенка сказал, что он «сделал все, что мог».

По факту случившегося проводится проверка, сотрудники СК провели опрос в больнице. Вскрытие тела девочки проводили в присутствии прокурора. В настоящий момент ожидаются результаты экспертизы, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребенка.

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